Jetzt stehen die Schilder – aber wie lange?

Was heute noch gilt, kann morgen schon wieder Vergangenheit sein. Nachdem bereits seit Samstag auf dem Schlossplatz, im Bereich der Fußgängerzone der Mannheimer Straße und auf den Kleinen Planken zu bestimmten Zeiten die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung besteht, waren am Dienstag die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs damit beschäftigt, die entsprechenden Hinweisschilder aufzustellen. Früher waren sie vom Hersteller nicht lieferbar.

Unter der Aufsicht von Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel stellten Klaus Schmitt und Luca Di Candia die Hinweisschilder so auf, dass sie von allen Seiten her gleich auffallen. Selbst wenn man aus der Ederer-Passage kommt oder am Schlossplatz aus dem Bus steigt, sieht man gleich die blauen AHA-Hinweise.

„Am Schlossplatz platzieren wir elf Schilder, auf den Kleinen Planken vier und in der Fußgängerzone drei“, sagt Pascal Seidel. Und ab sofort achten die Mitarbeiter von Ordnungsamt und Polizei auch darauf, dass sie befolgt werden. „Es dient ja dem Schutz aller“, sagt Seidel. Wobei schon bei der Pressekonferenz klar gemacht wurde, dass es weniger um Bußgelder als um Hinweise gehen soll. Aber bei penetranter Nichtbeachtung werden die Ordnungshüter sicherlich entsprechend reagieren.

Für die getroffene Regelung der Stadt, die Zeiten des Maskentragens zu beschränken, sprechen ja erste Urteile der Verwaltungsgerichte, die die generelle Pflicht beispielsweise in Heidelberg aufgehoben haben. „Wir wollen immer im Blick behalten, dass es verhältnismäßig ist“, sagt Seidel.

Beim Aufstellen der Schilder am Dienstagmorgen um 9 Uhr ist auch leicht zu sehen, was Seidel damit meint. Außer uns vier Menschen sind noch ein Bauarbeiter und ein Taxifahrer auf der südlichen Schlossplatzseite zu sehen. Da wäre es unsinnig beim Einhalten der Abstandsregeln Maske zu tragen. Am Sonntag bei dem schönen Herbstwetter sah das schon anders aus. Da wäre es sicherlich gut gewesen, wenn sich mehr Menschen an die Maskenpflicht gehalten hätten, aber woher sollten die Touristen und Ausflügler davon wissen, wenn die Schilder jetzt erst fertig geworden sind?

Und am Mittwoch, 28. Oktober, wird es vielleicht von Bund und Land schon wieder so viele neue Regeln geben, dass die jetzigen Hinweisschilder vielleicht völlig überholt sind. „Die Lage entwickelt sich weiterhin dynamisch“, sagt Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel da gern.

