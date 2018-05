Jetzt umstellen und profitieren

Anzeige

CO2-Emissionen senken

Im Vergleich zum Strombezug aus dem Netz und der Wärmeversorgung mit einem Heizkessel reduziert das innovative System die Energiekosten um bis zu 40 Prozent und die CO2-Emissionen um rund die Hälfte. Deshalb ist Vitovalor 300-P nach Europäischer Energieeffizienzrichtlinie mit dem Label A++ in die höchste mögliche Energieeffizienzklasse eingestuft.

Die Möglichkeiten, den Vitovalor 300-P in Ein- und Zweifamilienhäusern einzusetzen, sind jetzt noch vielfältiger. Die Bauhöhe des Spitzenlastmoduls mit integriertem Gas-Brennwertkessel, Trinkwasser- und Heizwasser-Pufferspeicher beträgt nur noch 1800 Millimeter. Damit ist nun auch die Aufstellung in Räumen ab einer Deckenhöhe von etwa zwei Metern problemlos möglich. Neben dem auch weiterhin angebotenen Brennstoffzellen-Heizgerät mit 19 KW-Spitzenlastkessel ist als zusätzliche Leistungsgröße ein Gas-Brennwertkessel mit 25,2 Kilowatt verfügbar. So kann das Gerät auch in Häusern mit höherem Wärmebedarf eingesetzt werden.

Der Einbau eines Brennstoffzellen-Heizgeräts wird von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit einem Zuschuss von 9300 Euro unterstützt. Zusammen mit der pauschalierten Stromförderung aus dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) erhalten Betreiber sogar bis zu 11 100 Euro.

Zuschuss bis zu 12 900 Euro

Abgerundet wird der Klimapartner-Bonus durch die zusätzliche Förderung der Stadtwerke Schwetzingen und der WinGas, die gemeinsam bis zu 1800 Euro für den Einbau eines Vitovalor 300-P beisteuern:

Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau: bis zu 9300 Euro

Förderung KWKG: bis zu 1800 Euro

Förderung Stadtwerke Schwetzingen und WinGas: bis zu 1800 Euro

Gesamt: bis zu 12 900 Euro zg

