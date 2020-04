Jetzt umstellen und profitieren

Als regionaler Energiedienstleister stehen die Stadtwerke Schwetzingen für zukunftsweisende Projekte und marktgerechte Produkte. Jetzt bringt das Unternehmen im Zuge einer speziellen Klima-Partner-Kooperation mit dem renommierten Partner Viessmann eine weitere innovative Technologie voran: die Brennstoffzelle.

Mit einer Brennstoffzelle zieht die Zukunft in das Zuhause der Kunden ein. Moderne Brennstoffzellen erfüllen alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2016, werden aktuell stark gefördert und setzen in Sachen Verbrauch und CO2-Emission neue Maßstäbe.

Das Klima-Partner-Produkt

Mit dem Vitovalor 300-P hat Viessmann als erster Hersteller ein in Serie produziertes Brennstoffzellen-Heizgerät auf den Markt gebracht. Es eignet sich vor allem für neu gebaute Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für energetisch sanierte Bestandsgebäude mit geringem Wärmebedarf. Durch die Nutzung des selbst erzeugten Stroms reduzieren sich die Ausgaben für den Strombezug aus dem Netz.

Bis zu 40 Prozent Einsparung

Das Brennstoffzellen-Heizgerät erzeugt mit hoher Effizienz Strom und Wärme. Im Tagesverlauf werden bis zu 16,5 Kilowattstunden Strom produziert. Damit kann ein Großteil des Bedarfs im Haushalt gedeckt werden.

Im Vergleich zum Strombezug aus dem Netz und der Wärmeversorgung mit einem Heizkessel reduziert das innovative System die Energiekosten um bis zu 40 Prozent und die CO2-Emissionen um rund die Hälfte. Deshalb ist Vitovalor 300-P nach Europäischer Energieeffizienzrichtlinie mit dem Label A++ in die höchste Energieeffizienzklasse eingestuft.

Kompakter und mit mehr Leistung

Die Möglichkeiten, den Vitovalor 300-P in Ein- und Zweifamilienhäusern einzusetzen, sind jetzt noch vielfältiger. Die Bauhöhe des Spitzenlastmoduls mit integriertem Gas-Brennwertkessel, Trinkwasser- und Heizwasser-Pufferspeicher beträgt nur noch 1,80 Meter. Damit ist nun auch die Aufstellung in Räumen ab einer Deckenhöhe von etwa zwei Metern problemlos möglich. Neben dem auch weiterhin angebotenen Brennstoffzellen-Heizgerät mit einem 19-KW-Spitzenlastkessel ist als zusätzliche Leistungsgröße ein Gas-Brennwertkessel mit 25,2 Kilowatt verfügbar. So kann das Gerät auch in Häusern mit höherem Wärmebedarf eingesetzt werden. na

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.04.2020