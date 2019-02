Jetzt wird drinnen und draußen gemalt

Allen Grund zur Freude hatten kürzlich die Schüler, Lehrer und die Leitung der Nordstadtschule, denn eine Abordnung des Rotary-Clubs Schwetzingen Kurpfalz übergab ein großes Zubehörkontigent an hochwertigen Arbeitsmitteln für den Kunstunterricht.

Darunter befinden sich 30 Holzstaffeleien, dazugehörige Zeichenbretter, 30 Holzhocker, Malutensilien sowie passende Transportwagen zum mobilen Einsatz all dieser Unterrichtsmittel. Der Gesamtwert der Spende liegt bei rund 2500 Euro.

„Ein lang ersehnter Wunsch geht endlich für uns in Erfüllung“, so die Schulleiterin Alice Geier und Kunstlehrerin Samiya Bilgin in ihren Dankesworten. „Endlich werden wir in der Lage sein, mit unseren Schülern einen normalen, angemessenen Kunstunterricht zu gestalten“, sagten sie.

Bislang improvisiert

Auch Rotary-Präsident Dr. Marius Gartner und sein Amtsvorgänger Bernhard Küppers hatten nicht gewusst, dass viele ältere Grundschulgebäude existieren, in denen es keinen separaten Unterrichtsraum für Kunst und Werken gibt. Auch in der Nordstadtschule fehlt ein solcher. „Alles was wir diesbezüglich mit unseren Schülern in räumlicher Hinsicht bisher taten, waren Notbehelfe und oftmals reine Improvisation“, gab Samiya Bilgin zu bedenken. Mit der neuen mobilen Ausstattung für den Kunst- und Malbereich besteht nun die praktische und komfortable Möglichkeit, bei gutem Wetter und im Sommer beim Kunstunterricht auf die schönen Innenhöfe und Außenatrien auszuweichen, die es in der Nordstadtschule gibt.

Total begeistert von den neuen Arbeitsmitteln waren auch die Schülerinnen der Nachmittagskunstklasse. Sie malten gerade Eulen, die Teil eines Märchenprojektes sein werden, welches im Schlossgarten spielen wird. „So toll konnten wir noch nie in der Kunststunde malen und zeichnen“, schwärmten Celina, Melissa und Xenia. rie

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.02.2019