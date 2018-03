Jetzt wird kunstvoll „gespargelt“

Anzeige

Schablonen beim Jugendkunsttag

Dem nicht genug hat sich die Diplom-Mathematikerin hingesetzt und per Photoshop am Computer eigene Motive anschaulich in Spargelform gebracht. Echte Ratebilder sind entstanden, „das erhoffe ich mir auch von der Aktion, die quasi sofort startet und bis Ende Juni läuft.“ Erste Spargelumrisse in blanko-weiß hat sie bereits ans Rathaus und einige VHS-Besucher verteilt, weitere gibt es am Jugendkunsttag am kommenden Samstag (24. März) in den Räumen der Volkshochschule, wo ein Info-Stand eingerichtet ist. Die Bilder werden dann immer in Fünferpacks gesetzt und auf die übergroße Plane gedruckt – man darf auf das Ergebnis gespannt sein. Den Impuls, die Schablone digital auf der VHS-Homepage zur Verfügung zu stellen, prüft Disch. Erhalten und abgeben kann man die Umriss-Karten bei der Volkshochschule, Mannheimer Straße 29.

Übrigens wird an der VHS nachhaltig gearbeitet und die ausgestanzten Solo-Spargel werden als verzierte Lesezeichen zum Give-away. Insgesamt neun besondere Offerten für Menschen mit dem Blick fürs Schöne – Fokus Spargel – gibt es. Die Ergebnisse aus den Fotokursen, die auf dem Spargelhof einer VHS-Mitarbeiterin stattfinden, werden, analog der letzten Jubeljahre, auf mehreren Planen zusammengestellt und an Aktionstagen Open-Air präsentiert. Für die Fotokurse müssen eigene Kameras, geladene Akkus und weiteres Equipment mitgebracht werden

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.03.2018