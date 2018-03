Anzeige

Das Konzert von Joan Baez am Mittwoch, 1. August, 20 Uhr, ist ausverkauft. Die US-Amerikanische Folk-Sängerin spielt als Teil ihrer Abschiedstournee „Fare Thee Well“ („Lebe wohl“) bei Musik im Park im Schwetzinger Schlossgarten.

Bob Dylan bezeichnete die mittlerweile 76-jährige einst als „Königin des Folk“. 2007 erhielt sie den Lifetime Achievement Grammy Award und im vergangenen Jahr folgte sogar die Aufnahme in die legendäre „Rock’n’Roll Hall of Fame“. Die Ikone der politischen Lyrik eröffnet mit ihrem Auftritt die Veranstaltungsreihe „Musik im Park 2018“. Schon am 3. August 2016 hatte Baez hier gespielt. Am Sonntag, 5. August, beschließt Ina Müller das Festival. sb