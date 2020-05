Johanna ist eine Kämpferin!

Lena Seele sitzt auf der Couch im Wohnzimmer. Sie streichelt ihre kleine Nichte Johanna, liebevoll und ganz vorsichtig. Die Dreijährige schmiegt sich an ihre Tante, genießt die Zuwendung. Und davon bekommt sie in den vergangenen Wochen noch viel mehr als ohnehin üblich. Das Mädchen hat eine schlimme Zeit hinter sich – und steht dennoch erst am Anfang eines sehr langen Wegs.

Am 14. Februar wird Johanna in der Heidelberger Kinderkrebsklinik 13 Stunden lang operiert. Der bösartige Hirntumor kann zu 90 Prozent entfernt werden, mehr ist nicht möglich. Sonst wären der Schlucknerv, um den sich die Geschwulst gelegt hat, und andere Teile des Gehirns dauerhaft zerstört. Und jetzt geht es mit Chemotherapie, Bestrahlungen und anderen Behandlungen weiter. Die Krankenkasse übernimmt nur einen Teil davon.

Noch sechs Tage vor dem Marathon-Eingriff gibt es keine Anzeichen, wie brachial sich das Leben der Familie bald ändert. „Das ging alles unheimlich schnell“, berichtet Lena gefasst. Ihre Schwester Maike, Johannas Mama, sitzt derweil auf dem Boden und spielt mit dem bald zweijährigen Sohn Anton. Sie will bei dem Gespräch mit unserer Zeitung gerne dabei sein, aber nur zuhören. Ihre Augen füllen sich immer wieder mit Tränen.

Sechs Wochen im Krankenhaus

„Wir waren samstags im Luisenpark, da war alles wie immer. Die Kinder hatten viel Spaß“, erinnert sich die Tante an die letzten unbeschwerten Stunden. Sonntags habe Johanna dann fast nur geschlafen. „Und montags ist sie ganz komisch gelaufen, als wäre sie benommen.“

Nach dem Besuch bei der Kinderärztin am Montag fährt Maike Seele mit ihrer Tochter einen Tag später in die Kinderklinik. Eine Magnetresonanztomographie (MRT) bringt die niederschmetternde Diagnose: ein so genannter atypischer teratoider/rhabdoider Tumor. Typisch für diese Krebsart ist das schnelle Wachstum, sie befällt überwiegend Kinder in den ersten Lebensjahren.

„Das kann sich niemand vorstellen. Wir konnten es nicht glauben und haben sehr viel geweint. Jeder hat sich gefragt, warum es unseren kleinen Sonnenschein trifft“, schildert Lena Seele den Moment, an dem die Erde plötzlich stillzustehen scheint.

Während des stundenlangen Eingriffs sitzt die Familie zusammen und bangt um das Leben der Kleinen. Nach der Operation beginnt der Kampf der ganzen Familie gemeinsam mit Johanna. Ihre linke Körperhälfte ist geschwächt – nicht zuletzt durch das lange Liegen. Schließlich hat das Mädchen fast sechs Wochen im Krankenhausbettchen verbracht, dabei auch noch eine Lungenentzündung überstanden.

Aber mittlerweile kann sie schon wieder laufen, wenn sie an die Hand genommen wird. Es sind die kleineren und größeren Fortschritte, die der ganzen Familie Energie geben. „Sie hat einen unbändigen Willen. Durch die Übungen hat sie wieder mehr Kraft in den Beinchen“, sagt Oma Brigitte Seele stolz und zuversichtlich. „Sie schläft viel, aber sie ist eine Kämpferin.“

Chemotherapie angelaufen

Auch das Schlucken lernt das tapfere Mädchen mithilfe einer Logopädin wieder, zunächst wird Johanna über eine Magensonde ernährt. „Nudeln, Wassermelonen und Joghurt gehen ganz gut“, erzählt die Oma, die erst vor ein paar Monaten von Schwetzingen ins Allgäu gezogen ist. Sie kommt aber in der derzeitigen Situation immer wieder für einige Wochen hierher, um die Familie ihrer Tochter zu unterstützen.

Schonungslos sichtbar, weil Johanna durch die Chemotherapie ihre Haare verloren hat, erinnert eine lange Operationsnarbe hinter dem Ohr an das Martyrium des Mädchens – ebenso wie eine kleine Beule am Kopf. Durch dieses Gelkissen, das direkt unter der Haut implantiert wurde, werden Chemospritzen injiziert.

Zur Chemotherapie gehören auch Infusionen, eine orangefarbene Flüssigkeit. „Wenn ich an Johannas Bettchen sitze und sehe, was für ein Gift in den kleinen Körper läuft …“, fängt Maike Seele leise einen Satz an. Nach wenigen Sekunden fährt sie mit brüchiger Stimme fort: „Man kann nichts machen, man kann nur hoffen. Aber man fragt sich schon, was man seinem Kind da antut“, gibt sie ganz vorsichtige Einblicke in ihre Gefühlswelt.

Drei von insgesamt neun Chemoblöcken, jeweils vier bis fünf Tage, hat die Dreijährige schon überstanden. Dafür muss sie ins Krankenhaus, von der Familie ist abwechselnd immer eine Begleitperson dabei, Tag und Nacht. Zwischen den Zyklen liegen zehn Tage Pause, wenn nichts dazwischenkommt. Zeit für alle durchzuatmen. Steigen jedoch die Entzündungswerte oder die Körpertemperatur, geht’s wieder in die Klinik.

Zusätzliche Protonen-Therapie

Die Corona-Pandemie erschwert die ohnehin schon belastende Ausnahmesituation noch zusätzlich für die Angehörigen. Viel Besuch darf nicht auf die Station. Tagsüber waren und sind Maike Seele und ihr Lebensgefährte Niko Schäfer – der trotz aller Sorgen noch arbeiten muss – bei der gemeinsamen Tochter, nachts Oma Brigitte, wenn sie da ist. Sonst wird eine andere Regelung gefunden, Johanna soll nie alleine sein.

Und dann gibt es ja noch den quirligen Anton, der ebenfalls Aufmerksamkeit braucht. Die Betreuungseinrichtung für Geschwister der kleinen Patienten an der Kinderkrebsklinik ist wegen der Ansteckungsgefahr geschlossen. „In der Anfangszeit hatte ich mir für ihn Urlaub genommen“, schildert Tante Lena die Organisation. Sie ist Erzieherin in Kindergarten St. Maria. Ihre Chefin zeigt Verständnis für die Situation.

Anfang Mai soll – zusätzlich zur Chemo – eine Bestrahlung weitere Fortschritte für Johannas Genesung bringen. Der Tumor wird bei der Protonen-Therapie gezielt beschossen. Im Vergleich zu anderen Behandlungen zerstören die Strahlen kaum gesundes Gewebe im Umfeld. Damit wurden zwar schon sehr gute Ergebnisse erzielt, dennoch übernimmt die Krankenkasse die Kosten nicht.

„Aber wir wollen unserem kleinen Schatz natürlich die bestmögliche Therapie zukommen lassen“, setzt die Familie große Hoffnungen auf die rund 18 000 Euro teure Behandlung. Zu dieser Summe kommen die Rechnung für die Operation und das Beibett für die Angehörigen während der Krankenhaus-Aufenthalte – noch ist nicht geklärt, welchen Anteil davon die private Krankenkasse von Maike Seele übernimmt. Eine erste Rechnung beläuft sich auf 48 000 Euro.

Johannas Cousin Jonas (16) und dessen Schwester Nelly (14), die Kinder von Niko Schäfers Schwester Nina Schiemank, verzichteten auf ihre Ostergeschenke. Sie wollen damit ihren Beitrag leisten, damit die Kleine wieder gesund wird.

Und nun hat Lena Seele eine Spendenaktion im Internet ins Leben gerufen. „Ich hätte nie gedacht, dass es einen so schwer treffen kann“, sagt sie nachdenklich. „Aber Johanna ist so ein fröhliches Kind, sie ist unser Sonnenschein. Sie steckt so viel weg, sie macht ihre Sache unglaublich gut. Die Ärzte sind sehr zufrieden. Deshalb wollen wir mit ihr kämpfen.“

So können auch Sie helfen!

Unter anderem mit dem Spendenkonto. Die Familie versichert, dass jeder Euro für die Behandlungen und Therapien der Dreijährigen verwendet wird. Empfängerin des Spendenkontos ist Nina Schiemank, Verwendungszweck: Johanna; IBAN: DE 3167 2500 2030 0193 4499.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.05.2020