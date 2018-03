Johnny Cash im Bierzelt

Anzeige

Einen durch und durch „liederlichen Abend“ bot Jürgen Ferber im Theater am Puls und hatte sich dafür mit Stefan Ebert einen ebenbürtigen Partner ins Boot geholt. Im Dunkel des kleinen, gemütlichen Saales hörte das erlesene Publikum eine bunte Mischung aus Liedern, die eines gemeinsam hatten: Im Zusammenspiel von Wort und Ton erklangen Texte in deutscher Sprache, gekonnt verpackt in Gitarren- und Keyboardbegleitung.

Alle, bis auf ein Stück: Selbst aus dem tiefsten Schwarzwald kommend, bewegte Jürgen Ferber sein Publikum mit einem sehr melancholischen Lied in seiner Muttersprache. Wer den Dialekt nicht verstanden hatte, durfte sich das Ganze noch mal in der Pause übersetzen lassen. Auch in anderen Liedern bot der Künstler einen sehr offenherzigen Einblick in sein Leben. Mal teilte er seine Erfahrungen auf der Suche nach der Richtigen in verschiedenen Partnerbörsen und ließ das Publikum schmunzeln bei der „Legende vom glücklichen Single“. Dann erzählte er auf humorvolle Weise vom Kindheitstraum, Johnny Cash zu begegnen, den er nach eigenen Angaben schließlich in einem Bierzelt traf und etwas desillusioniert wurde.

Witz und Ironie schwingen mit

Apropos Illusionen: Nicht nur der ersehnte Lottogewinn findet in Ferbers Texten Platz, auch vor Politik und Religion schreckt er nicht zurück. Genauso in „Ein bisschen Lüge muss sein“. Von der Mauer bis zum Gemüse – wenn Ferber alle Lügen in Witz und Ironie packt, lacht das Publikum. An Humor fehlt es auch Stefan Ebert bestimmt nicht. Der Psychologiestudent schreibt Lieder seit nun 20 Jahren und hat seinen Stil gefunden. In einem „indie-rock-punk-mäßigen Lied“ sang er über die Flucht aus der Realität in die Welt der Popsongs. Dabei setzte Ferber ganz spontan mit Schlagzeugbegleitung vom Keyboard ein. Nebenbei bemerkt: Die beiden Künstler verstehen sich wunderbar, haben sich aber am Konzerttag zum ersten Mal gesehen. Hier wird klar, was Ferber mit „dem Charme des Konzepts“ meint: Das ist Musik zum Anfassen! Oder wie es eine begeisterte Besucherin formuliert hat, „zum Nahsein, Wegträumen, Vergessen, den Augenblick genießen und sich von den Liedern tragen lassen“ (Sandy Baier-Glanz aus Riedstadt).