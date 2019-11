Jubiläumsjahr geht zu Ende

Bei der Gesellschaft Runder Tisch, dem nach Sängerbund und Turnverein drittältesten Schwetzinger Verein, neigt sich in diesen Wochen das Jubiläumsjahr zum 130-jährigen Bestehen dem Ende entgegen. Nach dem Gründungstag im Februar und dem Ausflug nach Rüdesheim trafen sich die Mitglieder mit Angehörigen nun zum Spanferkelessen. Im Helmling-Hof in Plankstadt begrüßte Minister Werner Heuvelmann eine stattliche Anzahl an Teilnehmern.

Für ihn war dies die Bestätigung, dass das Jubiläumsprogramm den Zuspruch der Gesellschafter gefunden habe. Tatsächlich, so Heuvelmann, seien nach Jahren des Rückgangs die Teilnehmerzahlen an den Veranstaltungen wieder steigend. Diesen Trend wolle man in den nächsten Jahren fortführen.

Mit dem neuen Vize Jochen Rebmann habe man ein langjähriges Mitglied für die Tätigkeit im Vorstand, beim Runden Tisch heißt das ja „Ministerium“, gewinnen können und freue sich auf neue Impulse für die „Gesellschaft“, wie sich die Gruppe selbst nennt.

Nachdem noch zwei Geburtstagsjubilare ihre Präsente zum 60. und 70. Geburtstag in Empfang genommen hatten, konnten sich die erwartungsfrohen Gäste dem schon sehnlichst erwarteten gemeinsamen Essen widmen. Die Familie Helmling servierte in bewährter Art und Weise ihre Spanferkel und andere Spezialitäten, für den Durst stand eine große Getränkeauswahl zur Verfügung.

Gesellschaftsabend steht an

Der rege Austausch und die unterhaltsamen Gespräche, die sich im Anschluss an den einzelnen Tischen ergaben, dauerten noch eine ganze Weile an, ehe sich auch die letzten Gäste nach einem rundum gelungenen Fest auf den Nachhauseweg machten. Nächste Veranstaltung der Gesellschaft Runder Tisch ist ein zwangloser Gesellschaftsabend am Samstag, 23. November, um 18.30 Uhr im Gasthaus „Blaues Loch“. gsa

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 13.11.2019