Die städtische Jugendreferentin Andrea Kroll möchte ein neues Beteiligungsformat für die Jugendlichen anbieten. Viele Themenbereiche und Entscheidungsprozesse innerhalb der Verwaltung betreffen gerade auch die jungen Leute in der Stadt, heißt es in einer Mitteilung.

Diese sind jedoch für die klassischen Beteiligungsformate aus der Bürgerbeteiligung nicht zu begeistern. In Schwetzingen setzt die neue Jugendreferentin daher auf die App von „Yovo“, was für „your-voice“ (deutsch: deine Stimme) steht. Mithilfe dieser App, die vom Jugendbüro betreut wird, können die Jugendlichen einfach in Entscheidungen eingebunden und zu aktuellen Themen beteiligt werden. Möglich sind zum Beispiel Umfragen, die zielgerichtet und stadtteilgenau die Wünsche und Anregungen der Jugendlichen abfragen. Zudem können die jungen Leute auch eine persönliche Nachricht an die Jugendreferentin schicken. Die App kann kostenlos im Google Playstore und über iTunes installiert werden. zg