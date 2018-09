Jugendbotschafter sollen den Städteaustausch mit neuen Ideen ankurbeln

Wer möchte Schwetzingens erster Jugendbotschafter werden? Anhand von Flyern, die derzeit an junge Schwetzinger zwischen 18 und 25 Jahren versendet werden, und mit Plakaten, die nach und nach an von Jugendlichen frequentierten Stellen in der Stadt aufgehängt werden, soll ein solcher Jugendbotschafter gefunden werden.

Zur Förderung des Austauschs unter den jungen Menschen in den Partnerstädten hat sich die Städtepartnerschaftsbeauftragte im Rathaus, Katrin Schubkegel, dieses Projekt einfallen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung: Jugendbotschafter aus Lunéville, Pápa, Spoleto, Fredericksburg, Wachenheim, Karlshuld und Schrobenhausen haben die Chance, ein internationales Netzwerk von Gleichaltrigen zu bilden, neue Ideen in den Städteaustausch einzubringen und gemeinsam länderübergreifende Projekte zu entwickeln. Jugendreferentin Andrea Kroll begleitet die Planung und Umsetzung und betont die persönlichen, sprachlichen und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten für junge Erwachsene, die sich gerne für Schwetzingen und über die eigene Stadtgrenze hinaus ehrenamtlich engagieren möchten.

Für beide Organisatorinnen soll jedoch der Spaß am unkomplizierten Austausch im Vordergrund stehen, weshalb man sich beispielsweise ganz einfach per WhatsApp bis zum 1. November bewerben kann – Nummer: 0162/26 93 965.

Casting bei Nikolausfeier

Die Bewerberauswahl findet in Schwetzingen über mehrere Cas-tings statt und sobald die Jugendbotschafter in den Partnerstädten feststehen, ist der Weg frei für eine erste Jugendkonferenz im Sommer 2019. Diese könnte im Idealfall jährlich rotierend in einer anderen Partnerstadt stattfinden und somit den Jugendbotschafter auch die Möglichkeit bieten, die jeweils anderen Partnerstädte kennen zu lernen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.09.2018