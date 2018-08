Anzeige

Schulferien, Sommer, Erholung, Reisen, Tapetenwechsel: Fünf gute Gründe, eine Pause einzulegen. Der gemischte Schwetzinger Chor „Alive Vocals“ startet in die Sommerpause bis zum Schulferienende, heißt es in einer Pressemitteilung. Die erste Chorprobe danach ist am Mittwoch, 12. September, 19.30 bis 21 Uhr im Bassermann-Vereinshaus, Marstallstraße 51, Aufgang A.

Dann starten die „Alive Vocals“ unter der Leitung von Chorleiter Niko Connor wieder durch. Sie haben viel vor. Die Vorbereitungen für verschiedene Auftritte, ein Weihnachtskonzert und auch die nächsten Frühlingsstimmen am 9. März laufen dann an. Dabei freuen sich die Sänger über Unterstützung – als aktives oder förderndes Mitglied.

Die Männerstimmen beispielsweise können noch etwas Verstärkung vertragen, so die Vorsitzende Andrea Wilhelm. Ein weiteres neues Vorhaben plant der Vorstand gemeinsam mit Chorleiter Niko Connor: die Gründung eines Jugendchores. „Wir haben ein paar Stücke, bei denen jugendliche Stimmen einfach dazugehören“, sagt Wilhelm. Ende September soll es losgehen. Am Mittwoch, 26. September, 8.15 bis 19.15 Uhr, ist der „Kick-off“-Termin. Anmeldungen in der Altersgruppe 14 bis 24 Jahre werden bereits heute schon angenommen. Niko Connor hat schon die ersten Stücke herausgesucht, unter anderem sollen „Viva la vida“ von Coldplay, Titel aus „König der Löwen“ und „Havana“ von Camila Cabello zum Repertoire gehören. Es gibt kein Vorsingen und Notenlesen muss man auch nicht können. Lust am Singen sollte vorhanden sein. zg