Jugendliche erleben Arbeit mit 3D-Drucker hautnah

In der Eingangsklasse des Technischen Gymnasiums der Ehrhart-Schott-Schule (ESS) haben die Schüler, die bereits ihre Abiturvoraussetzung in der zweiten Fremdsprache geleistet haben, die Möglichkeit, am Kurs „Sondergebiete der Technik“ teilzunehmen. Der Lehrplan dieses Faches erlaubt ein breites Angebot an Themen, was in diesem Jahr dazu führte, dass die zwei Schülerinnen und neun Schüler, die den Kurs belegen in Gruppen aufgeteilt zwei 3D-Drucker bauen. Hierbei handelt es sich zunächst um handelsübliche Bausätze, die die Schülergruppen jedoch im Laufe des Baus optimieren und an verschiedenen Stellen verbessern müssen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

In diesem Zusammenhang bot es sich an, das in Schwetzingen ansässige Unternehmen Notion Systems zu besuchen, das ein weltweit tätiger Hersteller von Industrie-3D-Druckern ist; fußläufig von der ESS zu erreichen. Das Unternehmen wurde 2012 als sogenanntes Start-up gegründete und sieht sich heute an der Weltmarktspitze der führenden Hersteller hochpräziser Fertigungsmaschinen. Auf dem globalen Markt konkurriert Notion Systems mit maximal vier Anbietern. Firmengründer und Konstruktionsleiter Diplom-Ingenieur Jens Münkel begrüßte die Schüler zunächst mit einem kurzen Fachvortrag, bei dem er die junge Firmengeschichte sowie die Leistungsfähigkeit der Maschinen darstellte.

Drei Marktfelder bedient

Bisweilen bedient Notion Systems drei Marktfelder: den Leiterplattendruck, den Displaydruck sowie den 3D-Volumenkörperdruck. Insbesondere beim Leiterplattendruck für Elektronikgeräte stehen die ökologischen Vorteile im Vordergrund. Zum Beispiel werden bei der herkömmlichen Produktion von Leiterplatten für Elektronikgeräte 50 Prozent der aufgebrachten Lacke wieder abgewaschen und müssen entsorgt werden.

Dreidimensional gedruckte Leiterplatten hingegen werden ohne Hilfsstoffe additiv aufgebaut. Der aufgewendete Materialeinsatz entspricht exakt dem Materialbedarf des fertigen Bauteils. Dabei werden schließlich Positionsgenauigkeiten von unter 0,05 Millimeter erreicht.

Im 3D-Volumendruck stößt die Firma ebenfalls in neue Dimensionen vor. So lernten die Schüler, dass es mittlerweile möglich ist, Brillengläser im 3D-Druck zu fertigen, die beispielsweise für Menschen mit starken Sehfehlern individuell gedruckt werden.

Beim anschließenden Betriebsrundgang konnten sich die Besucher dann die Produkte ganz aus der Nähe anschauen. Groß war beispielsweise das Staunen über den Einsatz von Granit-Bauteilen als Maschinenfundamente. Granitgestein ist höchst verwindungssteif und besitzt eine kaum vorhandene Wärmeausdehnung. Diese Eigenschaften begünstigen den Anspruch an höchste Wiederholgenauigkeiten bei der Fertigung.

Programm ist bekannt

Ein weiterer Beleg dafür, die richtige Schulart an der richtigen Schule gewählt zu haben, war für die TG-Schüler, dass bei Notion Systems das CAD-System „SolidWorks“ eingesetzt wird, welches auch an der ESS gelehrt wird.

Der Abgleich mit den eigenen Interessen ist es, der solchen Betriebsbesuchen den großen Wert zukommen lässt, heißt es in der Mitteilung. Die Schüler erhalten dabei Einblicke, die es ihnen ermöglichen, über die Zukunft nachzudenken. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.03.2020