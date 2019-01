Jugendliche konstruieren digital ihren Arbeitsplatz

Die erste Arbeitswoche ist zu Ende. Das Erasmus-Plus-Projekt, welches von der Ehrhart-Schott-Schule (ESS) in Kooperation mit einer sizilianischen und einer litauischen Schule gestemmt wird, nimmt Gestalt an, schreibt Lehrer Markus Bürger in seinem Bericht für diese Zeitung, die das europäische Programm an der Schule begleitet (wir berichteten).

Neben der Bearbeitung und zum Teil dem Abschluss einiger der vier Arbeitspakete fand die Abschlusspräsentation in der vollbesetzen Aula statt. Sämtliche Klassen aus dem mechanischen und mechatronischen Vollzeitbereich waren anwesend, als diese erste Arbeitswoche von den beteiligten Schülern dargestellt wurde.

Nach der Begrüßung durch Maximilian Zimmer berichtete Dorian Lojewski (TGM12) in englischer Sprache mit seinen Mitstreitern von der Zusammenarbeit bei der Erstellung der Projekthomepage. Darüber hinaus kreierten die drei Jungs das Logo sowie einen schlagkräftigen Projekttitel. Die Homepage kann unter https://erasmus.esss.de besichtigt werden.

Paul Mähringer (Technisches Gymnasium Klasse TGTM12) und Luca Methner (TGM12) sind die Schwetzinger Schüler, die sich in der CAD-Gruppe (CAD = rechnerunterstütztes Konstruieren) der Digitalisierung des Pneumatikzylinders annahmen und ihr Arbeitspaket abschlossen. Gemeinsam mit ihren Teammitgliedern aus den beiden Partnerschulen stellten sie – ebenfalls in Englisch – die Generierung des kompletten CAD-Datensatzes vor. In Schwetzingen wird im CAD-Bereich mit „SolidWorks“ gearbeitet, eines der gängigsten 3-D-CAD-Programmen im Maschinenbau.

Im Anschluss stellte Jonas Leder (TGM12) mit seinem internationalen Team die ersten Schritte in der Augmented-Reality-Software (computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung) vor und demonstrierte diese mithilfe der an der ESS bereits vorhandenen Brille.

Der Arbeitsplatz konnte dann komplett von Maximilian Zimmer und Martha Ritter (beide TGTM12) sowie ihren Teammitgliedern in sogenannter Cardboard-Engineering-Technik innerhalb des Arbeitspaketes 2 gestaltet und simuliert werden. Darauffolgend begannen sie bereits, den Arbeitsplatz mithilfe des Onlinewerkzeugs der Firma „item“ zu gestalten.

Kunst, Kultur und Praxis

In der Woche wurde nicht nur gearbeitet. Die Schwetzinger Schüler zeigten den Gästen aus Italien und Litauen bestens vorbereitet den hiesigen Schlossgarten, das Heidelberger Schloss und die dortige Altstadt. Zu einem Praxisausflug ging’s zu den Heidelberger Druckmaschinen. Das Unternehmen gehört in der Region zu den Pionieren auf dem Feld von Augmented-Reality. Hier gab es einmalige Einblicke, wie die Technik bei einem Industriegiganten eingesetzt wird. Im Gegenzug zeigten sich die Experten vor Ort beeindruckt, welche Hochtechnologiefelder an der ESS bearbeitet werden. mbü/zg

