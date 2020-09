Jugendliche sind gefragt

Der Schwetzinger Grünen-Landtagsabgeordnete Manfred Kern lädt alle Jugendlichen zwischen 13 und 25 Jahren dazu ein, am Schülerwettbewerb des Landtags von Baden-Württemberg teilzunehmen. Das Motto dieses erfolgreichen Programms zur Förderung politischer Bildung lautet: „Komm heraus, mach mit“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Teilnehmer können zwischen verschiedenen Themen und Arbeitsformen wählen. Wie Technik unsere Welt verändert kann zum Beispiel in einem Plakat dargestellt werden. Eine andere Möglichkeit sind Foto- und Videobeiträge zu der Frage, welche Rolle Kleidung im Leben spielt. „Der Schülerwettbewerb will Jugendliche dazu animieren, sich mit politischen Fragestellungen und Problemen aktiv auseinanderzusetzen“, so Kern. „Er will Lust auf Politik machen.“ Mitmachen lohnt sich gleich doppelt – wegen der Erfahrung, aber auch wegen der Gewinne. Es locken Sachpreise, Studienfahrten und der Förderpreis des Landtags für herausragende Arbeiten in Höhe von bis zu 1250 Euro. Bei der Preisverteilung werden alle Schularten berücksichtigt. Einsendeschluss ist der 16. November. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.09.2020