Von Janina Hardung

Rot, grün, blau, pink, gelb: Die Wand im Innenhof des Jugendzentrums „Go in“ strahlt kunterbunt. In dunkelblauen Lettern steht auf dem Mosaik Schwetzingen und Jugendarbeit geschrieben. In den Sommerferien haben es die Mädchen und Jungen selbst gestaltet - und zwar mit Sprühdosen. Sie schützen mit Masken ihr Gesicht und tragen auch Handschuhe und Schutzbrillen. All das

...