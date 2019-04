Jugendliche stellen ihre Ideen im Gemeinderat selbst vor

Auf die Jugendlichen zugehen und ihnen selbst mehr Freiraum bieten, um auch eigene Ideen umzusetzen: Dieses Konzept soll die Jugendarbeit in der Stadt verbessern – und den Zugang zu den Jungen und Mädchen erleichtern.

„Wir nehmen die Jugendlichen ernst – politisch, pädagogisch und soziokulturell“, sagt die Jugendreferentin der Stadt Andrea Kroll, die über die Umstrukturierung zusammen mit der Leiterin des Jugendtreffs im Hirschacker Brigitte Briante, dem Leiter des Jugendzentrums „Go in“ Karlheinz Seitz und dem Sachgebietsleiter Familien, Senioren, Kultur und Sport Roland Strieker informiert.

Kritik wegen Öffnungszeiten

Ziel sei, die mobile und die öffentliche Jugendarbeit zu verknüpfen. „Die Jugendarbeit ist immer im Aufbruch und dadurch haben sich auch viele Arbeitsweisen verändert“, sagt Seitz.

Für die Neuausrichtung des Angebots gibt es beispielsweise veränderte Öffnungszeiten im „Go in“ (wir berichteten). „Wir haben deshalb natürlich auch kritische Rückmeldungen besonders von Eltern jüngerer Kinder bekommen, die jetzt nur noch zum Mini-Treff montagnachmittags kommen können. Das ist natürlich ein Einschnitt für eine Zielgruppe, der schmerzhaft ist, aber die Jugendlichen haben in diesem Sinne keinen ,Anwalt‘, der sich für sie einsetzt, wie die jüngeren Kinder. Deshalb haben wir mehr Verantwortung“, sagt Seitz.

Die Jugendlichen sollen künftig ihren Aufenthalt im Jugendzentrum selbstständiger und freier gestalten können. Eine wichtige Frage sei für die Verantwortlichen dabei: „Wie können wir sie in dieser veränderten Welt – mit Ganztagsschulen und G8 – abholen?“ Aus diesem Grund sind die Jugendsozialarbeiter in den Schulpausen auf den Pausenhöfen präsent. „Deshalb kennen uns jetzt mehr Jugendliche, ob sie unser Angebot auch annehmen, ist dann eine andere Sache“, erklärt Kroll.

Es sei auf jeden Fall ein Signal, dass sich die Verantwortlichen an die gegebenen Umstände anpassen, ist sich Oberbürgermeister Dr. René Pöltl sicher. „Die Jugendlichen werden zudem sensibilisiert, denn Veränderungen betreffen auch andere Gruppen wie Nachbarn oder Familien. Durch den Achterrat bekommen sie davon auch einen besseren Einblick.“ Die Jugendarbeit sei auch mit den Schulen vernetzt, in einer Arbeitsgemeinschaft tauschen sich Schulsozialarbeiter mit den Verantwortlichen der Jugendarbeit aus der Stadt und den Gemeinden aus.

Wahlrecht schon ab 14 Jahren

Aber auch die Mädchen und Jungen selbst sollen zu Wort kommen. Eine Jugendbefragung und das Feedback der Teilnehmer des Achterrats haben den Verantwortlichen gezeigt, dass das bisherige Angebot nicht mehr ihren Bedürfnissen entspricht. „Der Achterrat war sehr erfolgreich und da hat uns der Nachwuchs überrascht. Welche Ideen sie haben, wie kreativ sie sind und welche Gedanken sie sich gemacht haben“, sagt Oberbürgermeister Pöltl.

Am Donnerstag, 2. Mai, stellen die Jugendlichen ihre Vorschläge dann dem Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung vor. Beispielsweise sei eine Idee der Jugendlichen, dass bei der Kommunalwahl auch schon ab 14 Jahren gewählt werden könnte. „Über so etwas kann man wirklich nachdenken“, sagt Pöltl.

Kooperation mit PH

Auch in den nächsten Monaten bleibe die Veränderung im Fluss. „Eine Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg wird ab April auf das Stadtgebiet ausgeweitet. Jugendsozialarbeiter steuern zusammen mit einem Studenten die Bolzplätze an. Und als Höhepunkt könnte es dann auch ein Turnier geben, bei dem die verschiedenen Plätze gegeneinander spielen. Manche spielen gerne Fußball, wollen aber nicht in einen Verein“, sagt Jugendreferentin Kroll.

Ansonsten hänge die Weiterentwicklung der Jugendarbeit auch am Interesse und dem Willen von den Mädchen und Jungen selbst ab. Die Verantwortlichen haben immer ein offenes Ohr.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 09.04.2019