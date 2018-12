Jugendliche wollen Mann berauben

Unglaublicher Vorfall am helllichten Tag mitten in Schwetzingen: Ein 27-jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag von drei Jugendlichen beraubt. Das teilt die Polizei in einer Presseerklärung mit.

Der Mann hielt sich demnach kurz vor 16 Uhr in der Bahnhofsanlage an der Bushaltestelle auf, als er auf eine Gruppe von drei Jugendlichen traf. Diese gingen den 27-Jährigen zunächst verbal an. In der weiteren Folge soll einer der drei unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seiner Wertgegenstände gefordert haben.

Das Opfer schaltete schnell und flüchtete sich daraufhin ins Kaufland, von dort aus verständigte es die Polizei. Der junge Mann wurde zunächst von den Angreifern verfolgt, die dann allerdings von ihm abließen.

Wer kennt den Mann?

Die Polizisten leiteten sofort eine Fahndung ein und konnten wenig später zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 19 Jahren festnehmen. Der dritte Täter konnte bislang nicht identifiziert werden, nach ihm wird gesucht. Er wird vom Opfer wie folgt beschrieben: Ein zirka 190 Zentimeter großer Mann mit sehr kräftiger Figur und vollem Gesicht. Sein Erscheinungsbild wirkte ungepflegt. Er war mit einem dunklem Schlabberpulli und dunkler Jogginghose bekleidet, trug zudem ein Basecap der Marke Nike mit dem Schild nach hinten. pol

