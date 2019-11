Jugendtänzer begeistern

Die Garden der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG) haben wieder einmal ihre Klasse unter Beweis gestellt. Beim Qualifikationsturnier des Bundes Deutscher Karneval (BDK) am Wochenende in Alsdorf bei Aachen erzielten sie große Erfolge. Das BDK-Turnier ist das wichtigste Turnier im deutschen Gardetanz, heißt es in einer Mitteilung der SCG.

Das Jugendtanzpaar Lugina Ghizzoni und Chan-Luca Weidner ertanzte sich den ersten Platz. Damit qualifizierte es sich für die Teilnahme an den süddeutschen Meisterschaften 2020 in Trier. Ebenfalls sehr erfolgreich präsentierte sich Jugendtanzmariechen Sarah Worae. Bei ihrem ersten BDK-Turnier eroberte sie sich den dritten Rang von 18 Startern. Das Ü-15-Tanzpaar Leah Wolff und Marvin Keck tanzte sich auf einen hervorragenden vierten Platz. Auf eine gute Position im oberen Mittelfeld kam die Kurfürstengarde. Die gesamte SCG, Trainerin Lisa-Maria Ramm, Gardesprecherin Annemie Ramm und Gardeminister Manfred Butz sowie die mitgereisten Betreuerinnen freuten sich über das gute Abschneiden. le

