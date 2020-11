Julian fährt 430 Kilometer

Jetzt ist die Nachmeldezeit abgelaufen und es ist amtlich: Das Hebel-Gymnasium hat die Schwetzinger Teamwertung gewonnen. Mit 16 919 Kilometer wurden der Vorjahressieger, der Radsportverein Schwetzingen (10 301 Kilometer), und das Team „Unified cycling schools“ (8220 Kilometer) deutlich auf die Silber- und Bronzeplätze verwiesen. 74 Radfahrer haben für das Hebel Kilometer gesammelt, im Schnitt pro Person 229 Kilometer in den drei Wochen des Aktionszeitraumes. Wenn diese Kilometer mit dem Auto gefahren worden wären, hätte das einen CO2-Ausstoß von 2487 Kilogramm CO2 bedeutet.

Fleißigster Kilometersammler unter den Lehrern war mit 496 Kilometern Michael Bürgy, der regelmäßig von Heidelberg mit dem Rad in die Schule kommt. Aber auch der Sechstklässlers Julian Arndt kam auf 430 Kilometer. Julian wohnt in Schwetzingen, radelte aber während der Aktion gerne noch zusätzliche Kilometer in der Umgebung. zg

Info: Weitere Ergebnisse unter www.stadtradeln.de

