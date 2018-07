Anzeige

Das war eine tolle Überraschung für die Schulklassen und Kindergärten, die sich im März beim „Dreck-weg-Tag“ beteiligt hatten (wir berichteten am 9. und 10 März). Für ihr Engagement und den erfolgreichen Arbeitseinsatz erhielten sie jetzt von Organisatorin Nicole Blem im Namen der Stadt Schwetzingen eine Dankesurkunde und je 50 Euro für die Klassenkasse.

Mit dabei waren die Klasse 7e des Hebel-Gymnasiums, die Klassen 5a, 5b, 6a und 6b des Privatgymnasiums und die Schüler aus der 6a, 6c und 6d der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule. Auch die Kindergartenkinder aus St. Pankratius, Bonhoeffer und Spatzennest durften sich über Spielzeug oder einen Obstkorb freuen, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt.

Blem dankte den Kids für deren vorbildlichen Einsatz, mit dem sie dem achtlos weggeworfenen Müll in der Stadt zu Leibe rückten. Eine beachtliche Menge – insbesondere an für die Umwelt so schädlichem Plastikmüll – kam dabei zusammen, der dann vom Bauhof entsorgt wurde. Auch 2019 wird es einen Putztag geben, an dem sich auch die Schulen und Kindergärten wieder beteiligen können“, erklärte Blem. zg