Junger Mann entblößt sich

Auf einen Exhibitionisten traf am Montag zur Mittagszeit eine 40-jährige Frau im Schlossgarten. Gegen 11.50 Uhr war die Geschädigte in der Parkanlage unterwegs, als ihr auf Höhe des Wasserwerks ein bislang Unbekannter entgegenkam. Der etwa 20- bis 25-Jährige entblößte sein Geschlechtsteil vor der Frau. Als diese ihn auf sein Handeln ansprach, floh der Mann in Richtung Maschinenweg/Sckellstraße.

Die Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos, heißt es in der Mitteilung von gestern. Beschrieben wurde der Unbekannte wie folgt: 20 bis 25 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, normale Statur, süd-/südosteuropäisches Aussehen. Bekleidet war er mit einer hellbraunen Lederjacke, einem schwarzen Kapuzenpulli, einer schwarzen Jogginghose und hellbraunen Schuhen. Die weitere Ermittlungsarbeit hat das Dezernat für Sexualdelikte des Mannheimer Kriminalkommissariats übernommen. Eventuelle Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, die Kriminalpolizei unter der Nummer 0621/1 74 44 44 anzurufen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.12.2018