Junges Team etabliert

Ein volles Haus verzeichneten die Schwetzinger Christdemokraten bei ihrer Versammlung. Sarina Kolb begrüßte rund dreißig Mitglieder im „Blauen Loch“. Die vergangene Amtszeit sei vor allem durch die Kommunal- und Europawahlen geprägt gewesen, berichtete die Ortsverbandsvorsitzende in ihrem Rückblick.

Zahlreiche Infostände im Stadtgebiet, eine Veranstaltung mit dem hiesigen Europaabgeordneten Daniel Caspary (gemeinsam mit der CDU Oftersheim), der Besuch der Ehrhart-Schott-Schule, die traditionelle Muttertagsaktion, Hoffeste auf dem Spargelhof der Familie Renkert, ein Frauenfrühstück mit Olav Gutting MdB, die Teilnahme am Kinderferienprogramm, eine stark frequentierte Waldbegehung mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk und der CDU Ketsch im Entenpfuhl, zahlreiche Stammtische und öffentliche Fraktionssitzungen sowie die Teilnahme an Parteitagen hätten die die vergangenen Jahre geprägt.

„Wichtig ist uns bei unserer Arbeit vor allem, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Gerne beteiligen wir uns daher auch dieses Jahr wieder am Dreck-Weg-Tag der Stadt und am Spargellauf, wir gehen gemeinsam auf Feste oder zur Prunksitzung. Die Zeit des Hinterzimmers ist Geschichte, wir müssen raus und für Politik begeistern“, betonte Sarina Kolb.

Die weitere Sitzungsleitung übernahm Altstadtrat Walter Imhof. Er leistet als Vorsitzender der Senioren-Union ebenfalls einen großen Beitrag zum aktiven politischen Leben der CDU. Maria Hügle und Traudel Imhof wurden darüber hinaus als Mandats- und Stimmzählkommission bestimmt.

Bei den Wahlen herrschte in der Führungsfrage durchgehend Einigkeit. So wurde die bisherige Ortsverbandsvorsitzende Sarina Kolb zum dritten Mal in Folge einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Mit den beiden Jungpolitikern Fabian Disch und Nils Melkus sowie mit Stadtrat Ulrich Renkert stehen ihr drei engagierte Stellvertreter zur Seite.

„Ich freue mich auf die kommende Amtszeit mit euch. Ich bin stolz darauf, dass wir in unserem Vorstand im Hinblick auf Alter, Geschlecht und beruflicher Ausrichtung die Lebensrealität der Menschen abbilden und auch die CDU-Gemeinderatsfraktion stark vertreten ist. Diese gesunde Durchmischung stellt das Erfolgsrezept dar, um eine ausgewogene Politik vor Ort gestalten zu können“, sagte Kolb.

Landtagswahl in Blick

Gewählt wurden zudem die Delegierten für den Kreisparteitag der CDU Rhein-Neckar und die Delegierten für die anstehende Landtagsnominierung. Am Rande der Hauptversammlung gab es viel Lob für die 27-jährige engagierte Kommunalpolitikerin, die sich am 18. März bei der – zunächst parteiinternen – Nominierung als Kandidatin für den Landtag bewirbt.

Insbesondere die Themen Bildung, innere Sicherheit und Kommunales möchte sie hierbei als ihre Schwerpunkte bearbeiten und voranbringen. „Sarina Kolb stellt ihre politischen Fähigkeiten seit vielen Jahren unter Beweis. Wir stehen aus voller Überzeugung hinter ihr, denn eine junge, gleichzeitig bereits sehr erfahrene und so engagierte Kandidatin würde unserer CDU gut zu Gesicht stehen“, brachten es Oberbürgermeisterstellvertreterin Rita Erny und Fraktionskollege Markus Bürger auf den Punkt.

Kolb bedankte sich bei ihrem Team für das große Vertrauen in ihre Person und würdigte die vor der Wahl ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder – allen voran Frederik Decker, der nun insgesamt drei Jahrzehnte dem Vorstand beiwohnte. Als Kassenprüfer und engagiertes Mitglied bleibt der Mittelständler jedoch weiterhin eng mit seiner CDU Schwetzingen verbunden.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.02.2020