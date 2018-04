Jungs sind auch ganz tolle Pflegekräfte

Anzeige

Zum „Boys Day“ am Donnerstag, 26. April, bietet die GRN-Klinik in Schwetzingen Schülern einen Blick hinter die Kulissen. Nur rund ein Fünftel aller Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege in Deutschland ist männlich.

Dass die vielen verschiedenen Aufgaben von Pflegekräften in Krankenhäusern für Jungen ebenso interessant sind wie für Mädchen, soll beim Jungen-Zukunftstag unter Beweis gestellt werden. Schüler ab 14 Jahren können an der Seite erfahrener Pflegefachkräfte in den Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers hineinschnuppern – von 9 bis 14 Uhr. Auch andere GRN-Einrichtungen öffnen ihre Türen für Jungen; sie bieten zum Teil zusätzlich Einblicke in weitere Berufe wie den des Alten- oder Heilerziehungspflegers.

Ohne die Pflege läuft nichts im Krankenhaus und – wie der Name schon sagt – in Pflegeheimen. Daher ist eine sehr gute Ausbildung von Nachwuchs-Pflegekräften ein wichtiges Anliegen der GRN-Einrichtungen. Ein Arbeitsplatz ist den Absolventen nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung garantiert!