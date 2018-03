Anzeige

Der Rechtsstaat ist verletzlich. Wer glaubt, dass Errungenschaften wie unabhängige Justiz und Gewaltenteilung unumstößliche zivilisatorische Konstanten seien, wird in der Ausstellung „Justiz und Nationalsozialismus“ in der Hochschule für Rechtspflege eines besseren belehrt.

Die unabhängige Justiz und mit ihr der Rechtsstaat, das wird im Rahmen dieser Wanderausstellung überdeutlich, sind nur so stark wie die Gesellschaft als Ganzes und der Einzelne in der Justiz. Genau hier findet sich für den Leiter der Dokumentations- und Forschungsstelle „Justiz und Nationalsozialismus“ aus Nordrhein-Westfalen, Stephan Wilms, auch der legitimierende Grund für diese Wanderausstellung, 73 Jahre nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes. Etwas salopp formuliert: „Sie hilft uns, Fehler zu vermeiden“. Das Wissen über das Versagen der Justiz angesichts des Handelns eines Unrechtsstaates ist in seinen Augen grundlegend für einen gelingenden Rechtsstaat und eine anständige Demokratie.

Eine Sicht, die auch der Rektor Frank Haarer teilte. In seiner kurzen Begrüßungsrede ließ er kein Zweifel daran, dass die Lehren dieser Jahre an Aktualität nichts eingebüßt hätten. Die Begrenzung und Einhegung staatlicher Macht setze eine klare Gewaltenteilung und eine unabhängigen Justiz voraus. Gegebenheiten, die alles andere als selbstverständlich seien und auch immer wieder verteidigt werden müssten. Die Ausstellung verdeutlicht in seinen Augen, wohin es führen könne, wenn diese Prinzipien geopfert würden. „Es sind finstere Abgründe.“