Käse, Wein und Livemusik

Einkaufen in der lauen Sommernacht: Damit locken die Geschäfte der Schwetzinger Innenstadt und öffnen am Freitag, 28. Juni, ihre Türen bis 22 Uhr zum Late-Night-Shopping. Allerhand Aktionen warten an diesem Abend auf die Besucher – in den Läden und an der frischen Luft, in der Mannheimer, Carl-Theodor-, Friedrich- und Dreikönigsstraße sowie auf den Kleinen Planken.

Kunden erwarten an diesem Aktionswochenende unter anderem prickelnde Begrüßungsgetränke in den Geschäften, kleine französische Köstlichkeiten und attraktive Nachlässe auf Kollektionen, vor allem bei Mode und Accessoires. Ein musikalisches Highlight ist das Bläserquartett „Delaxe Deluxe“ der Jazzinitiative Schwetzingen, das an wechselnden Standorten auf dem Schlossplatz und am Eingang der Fußgängerzone spielt.

Fest der Sinne

Wer gutes Essen zu schätzen weiß, legt eine Einkaufspause in den umliegenden Restaurants ein oder schlendert zum französischen Markt „Marché Gourmand“, der die Kleinen Planken von Donnerstag bis Samstag, 27. bis 29. Juni, in ein Fest der Sinne verzaubert. In diesem Jahr ist erstmals jeden Abend bis 22 Uhr geöffnet. Die achte Auflage bietet ein breites Sortiment mit Spezialitäten direkt von französischen Erzeugern. Dazu werden Flammkuchen, Merguez, Poulet Provencal, Crêpes und Wein zum Verzehr vor Ort gereicht und Livemusik erklingt. Den Auftakt bildet das Trio „Ina et les docteurs martin“ mit Gesang, Gitarre und Schlagzeug (Donnerstag, 17 bis 22 Uhr). Bestens bekannt ist Thibault Wolf, der zum dritten Mal in Schwetzingen gastiert (Freitagmittags und -abends bis 22 Uhr sowie Samstag, 17 bis 22 Uhr). Außerdem findet eine französische Orgel-Matinee in der evangelischen Stadtkirche statt, bei der Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer französische Orgelmusik spielt (Samstag, 11 bis 12 Uhr). Rosi Goos, „Die Dame im Frack“, und Corinne unterhalten im Wechsel mit deutschen Liedern und französischen Chansons (Samstag, 12 bis 17 Uhr).

„Vorbeikommen, schlendern, einkaufen, probieren und bis in die späten Abendstunden französisches ‚Savoir-vivre’ in der Innenstadt genießen – das ist das Motto dieser Tage“, macht Jens Rückert, Geschäftsführer des Stadtmarketings Schwetzingen Lust auf die kulinarischen Einkaufserlebnisse. Zum Marché Gourmand präsentiert auch die Alte Wollfabrik einen Programmpunkt und lädt zum Streifzug durch die Welt des französischen Chansons mit Laurent, Julie & Carola Kärcher am Mittwoch, 26. Juni, um 20 Uhr. Karten gibt es im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung, (23 Euro zzgl. VVK-Gebühren). zg

