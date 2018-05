Kaffeepflanzen zierten einst die Orangerie

Anzeige

Wussten Sie, dass der Lieblingsbaum des Kurfürsten die Kastanie war? Dass Salicin in der Rinde von Weiden vorhanden ist? Oder was Haribo mit der Maulbeerbaum-Allee, die Carl Theodor anlegen ließ, zu tun hat? Fast 30 Naturinteressierte, die bei schönem Frühlingswetter an der Spezialführung über das Arboretum teilnahmen, haben darüber auf dem zweistündigen Rundgang durch den Schlossgarten einiges erfahren. Gerda Leuthardt, Mitarbeiterin der Staatlichen Schlösser und Gärten, leitete die Veranstaltung.

Anhand von Daten, Erzählungen und Gedichten brachte sie den Teilnehmern die einzigartige Vielfalt der Natur im Park äußerst unterhaltsam näher. „Ich bin von der Führung restlos begeistert“, sagte am Ende die Schwetzingerin Silvia Schmitz. „Frau Leuthardt hat die vielen Informationen so abwechslungsreich verpackt, dass es bis zum Schluss spannend blieb.“

Imponierender Blick auf Fakten

Dieser Meinung schlossen sich viele an, auch Angela Bräunig, die gemeinsam mit ihrem Mann Manfred, beide neben Musik- auch große Parkliebhaber, an der Führung teilnahm. „Die Art, wie Gerda Leuthardt Informationen über Bäume mit einer Geschichte verband, imponierte. Der Blick ist doch ein ganz anderer, als wenn man so durchläuft.“