Kai Günther wird neuer Direktor

Nachdem Andrea Gadamer nach fast zehnjähriger Leitung zum 30. September des vergangenen Jahres in den Ruhestand gegangen ist, wird nun Kai Günther neuer Direktor des Amtsgerichts Schwetzingen. Er hat offiziell am 14. August seinen Dienst angetreten, heißt es in einer Mitteilung des Amtsgerichts.

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Heidelberg, der Referendarausbildung beim Landgericht Karlsruhe und einem Magisterstudium an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer war Herr Günther zunächst an der Universität Konstanz als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig, bevor er im Jahr 2001 in die baden-württembergische Justiz eintrat. Nach Stationen beim Landgericht Karlsruhe, den Staatsanwaltschaften Karlsruhe und Baden-Baden sowie dem Amtsgericht Ettlingen wurde er 2006 zum Richter am Landgericht ernannt und war in den folgenden Jahren in einer Zivilkammer am Landgericht Karlsruhe tätig. Es folgte nach einer Abordnung an die Gemeinsame DV-Stelle der Justiz im Jahr 2011 die Erprobungsabordnung beim Oberlandesgericht Karlsruhe.

Bis zu seiner Ernennung zum Richter am Oberlandesgericht im Jahr 2015 war Kai Günther zunächst erneut als Zivilrichter am Landgericht Karlsruhe tätig. Neben seiner richterlichen Tätigkeit am Oberlandesgericht Karlsruhe war er bis zuletzt als Abteilungsleiter an das IuK-Fachzentrum Justiz teilabgeordnet und dort für die zentralen Dienste der Justiz-IT zuständig.

Neben seiner künftigen Funktion als Direktor des Amtsgerichts ist Kai Günther auch als Richter für Betreuungssachen zuständig. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.08.2020