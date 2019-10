Kalte Dusche ohne Durchblick

Eigentlich sollte eine Dusche ja eine Wohltat für Körper und Seele sein. Dass der Weg dahin manchmal schwierig sein kann, werden viele bestätigen, die immer mal wieder in fremden Hotels übernachten.

Knackpunkt ist dabei meist die Technik, von der Beleuchtung bis zu den Armaturen. Wobei oft gilt, älter ist manchmal besser. Das Licht geht an und aus mit einem einfachen Schalter, die Wassertemperatur und Menge regelt man per Einhandmischer.

Nicht für den „blinden“ Gebrauch sind nämlich die meisten Hightech-Badeinrichtungen geeignet. Was nach ein paar Tagen Eingewöhnung paradiesisch sein kann, ist auf die Schnelle und mit schläfriger Morgenkondition eine Herausforderung. Manche Bäder werden über Displays gesteuert, die spezielle Beleuchtungseffekte ebenso ermöglichen wie die Duscherlebnisse Regenwald, Intervall sanft oder hart, vorausgesetzt man drückt die richtigen „Knöpfe“.

Die Lösung, einfach die Brille aufzusetzen, bringt oft auch nicht ans Ziel, weil sie bei entsprechendem Dampf gern beschlägt oder es in der Dusche keine Ablage dafür gibt. Bevor der Morgen in fremden Badezimmern hilflos beginnt, gibt es nur die Empfehlung, sich die Technik vor dem Duschvergnügen in Ruhe genau anzuschauen.

Dass aber manchmal auch in heimischen Gefilden nicht alles klappt, erzählte mir mit einem Schmunzeln eine Dame. In letzter Zeit hat sie häufiger nach dem Duschen schlecht gesehen. Der Grund ließ sich ohne Augenarzt beheben: Sie hatte nämlich während des Duschens ihre Brille aufbehalten und so den klaren Durchblick verloren.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.10.2019