Kameraden vertrauen ihm

Hauptbrandmeister Lars Hoffmann bleibt für weitere fünf Jahre ehrenamtlicher stellvertretender Feuerwehrkommandant. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl übergab ihm im Beisein von Kommandant Walter Leschinski und Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel die offizielle Ernennungsurkunde.

Zuvor war Hoffmann in geheimer Wahl von seinen Kameraden einstimmig für eine zweite Amtszeit wiedergewählt und auch vom Gemeinderat bestätigt worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Das Wahlergebnis spreche für die große Akzeptanz und das Vertrauen seiner Kameraden in Hoffmann, sagt Pöltl. Die Wahrnehmung der Feuerwehr innerhalb der Stadt sei sehr positiv, was sich auch in der guten Nachwuchsarbeit und bei den aktuellen Neuzugängen zeige, so der OB.

Insgesamt sei die Feuerwehr Schwetzingen personell und technisch sehr gut aufgestellt, erklärte Pöltl. Er wünschte Hoffmann für die Ausübung seines Amtes viel Erfolg und – für die gesamte Feuerwehr – „hoffentlich keine schwierigen Einsätze und größeren Brände“. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.12.2018