Kampf gegen Klischees

Wladimir Kaminer liest am Donnerstag, 2. Mai, 20 Uhr (Einlass um 19 Uhr) in der Alten Wollfabrik aus seinen alten Werken. Seine Geschichten über Ost und West sind längst Kult. „Erst staunt man. Dann lacht man. Dann sieht man die Welt mit anderen Augen“, so eine Kritikerin über die Bücher Wladimir Kaminers.

Der selbst ernannte Rotwein-Russe kämpft weiter voller Leidenschaft gegen Vorurteile und Klischees, die seinen Landsleuten anhängen. Sein Erfolgsdebüt „Russendisko“ ist 2012 verfilmt worden, heißt es in einer Mitteilung.

Auf den ersten Blick lakonisch

Daneben widmet sich Kaminer weiter seinem Lebenswerk und beglückt die Leser regelmäßig mit seinen Werken. Seine Texte wirken auf den ersten Blick auch mal lakonisch, aber dahinter steckt weit mehr, heißt es in einer Pressemitteilung. Wer in der Lage ist, den Blick über den eigenen Tellerrand schweifen zu lassen, der wird die Tiefe erkennen und nur zu gerne auf der Humorwelle mitreisen. Seine Kunst ist die schubladenfreie Satire, die so dezent schön ins Poetische übergeht.

Wenn Wladimir Kaminer, selbstverständlich mit Anti-Wodka-Klischee-Cognac-Glas in der Hand erzählt, dass ein guter DJ allein durch seine Wirkung die Menschen ohne Musik zum Tanzen bringen kann, dann glauben wir ihm das – aber auch nur ihm. zg/Bild: Malzkorn

