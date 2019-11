Kandidaten Fragen stellen

Region.In allen Gemeinden der badischen Landeskirche werden am Sonntag, 1. Dezember, die neuen Kirchenältesten gewählt. In Schwetzingen kandidieren für dieses Amt: Claudia Bertsch, Hanni Derr, Elfriede Fackel-Kretz-Keller, Holger Hamm, Andrea Hartmann, Günter M. Keim, Ulrich Kirchner, Inge Melkus, Kathrin Quast, Birgit Rehder-Metzen, Karin Sauer, Hanna Schwichtenberg, Birgit Vosskamp, Sibylle Wegner und Annemarie Zucker. Der Gemeindewahlausschuss der evangelischen Kirchengemeinde lädt jetzt alle Gemeindemitglieder zur Gemeindeversammlung ein. Diese findet am Sonntag, 10. November, im Anschluss an den Gottesdienst ab 11 Uhr in der Stadtkirche statt. In dieser Gemeindeversammlung stellen sich die Kandidaten für die Wahl vor. Es können Fragen an die Kandidaten und zur Kirchenwahl gestellt werden.

Die Unterlagen zur Briefwahl werden Mitte November allen Wahlberechtigten zugeschickt. Sollte jemand versehentlich keine Wahlunterlagen erhalten, melde er sich bitte im Pfarramt der Kirche unter Telefon 06202/12 72 40. zg

