Kandidaten vorstellen

Region.Bei der Pfarrgemeinderatswahl werden 33 engagierte Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt kandidieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Anschluss an verschiedene Sonntagsgottesdienste werden die Kandidaten der Gemeinde vorgestellt: Samstag, 7. März, in Plankstadt St. Nikolaus um 18.30 Uhr, Sonntag, 8. März, in Oftersheim, St. Kilian um 10 Uhr und um 11 Uhr in Schwetzingen, St. Pankratius. Die Präsenzwahl findet am 21./22. März in den Wahllokalen der Stimmbezirke Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt statt. Mit der Wahlinformation gibt es auch den Zugang zur Online-Wahl oder man kann bis 17. März die Briefwahl-Unterlagen anfordern. Online- und Briefwahl sind bis 20. März um 18 Uhr möglich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.03.2020