Kanéla verleiht dem Gericht einen Hauch Exotik

Schnapp dir die Küchenschürze: Die kulinarische Weltreise geht weiter. Von Mexiko geht es zurück über den Atlantik in den Mittelmeerraum. Erst einmal schnell eine Olive naschen und in eine Peperoni beißen, dann kann es auch schon losgehen. Wir legen diese Woche Station im Land des Ouzo und Sirtaki ein: Willkommen in Griechenland!

Obwohl die griechische Küche als fleischlastig bekannt ist, verrate ich dir zwei Rezepte, die komplett ohne auskommen. Den Anfang macht ein veganes Moussaka. Der Auberginenauflauf wird normalerweise mit einer Hackfleischsoße zubereitet. Wir greifen stattdessen zu Hülsenfrüchten und kochen ein feines Linsensößchen, das reich an pflanzlichem Protein ist. Der Rest bleibt weitgehend gleich.

Wie in der traditionellen griechischen Küche üblich, kannst du beim Moussaka großzügig heimische Kräuter einsetzen. Neben Thymian und Rosmarin ist Oregano sehr beliebt. Und obwohl der Zimtbaum nicht in Griechenland beheimatet ist, hat Zimt, Kanéla genannt, in der Landesküche einen festen Platz. Also greifen für unser Moussaka ebenfalls zum Zimtstreuer: Das Gewürz verleiht jedem Gericht eine ganz eigene Note, die für unsere Gaumen exotisch, aber auch sehr lecker schmeckt. Also nichts wie ran an die Töpfe: Lasset die Küchenspiele beginnen!

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.05.2020