Karin Mulawa zeigt ihre Kolorationen der Seele

Schwetzingen.Seit Mitte April sind in der GRN-Klinik in einer Wechselausstellung Öl- und Acrylbilder sowie Collagen der Heidelberger Malerin Karin Mulawa zu sehen. Am Pfingstmontag, 10. Juni, um 17 Uhr, bietet die Künstlerin eine öffentliche Führung durch ihre Ausstellung in der Eingangshalle, der Kapelle und im dritten Obergeschoss der Klinik an. Treffpunkt ist die Eingangshalle in der Bodelschwinghstraße 10.

Die freie Künstlerin Karin Mulawa setzt sich in ihrer Kunst mit der ganzen Bandbreite der menschlichen Seele auseinander. Dabei entstehen nach ihren eigenen Worten „Kolorationen der Seele im Bild“. Abstrakte und gegenständliche Elemente finden sich ebenso in ihren Werken wie surrealistisch oder impressionistisch anmutende Darstellungsweisen. Intensive Farben tragen dazu bei, verborgene Seelenzustände eindringlich sichtbar zu machen, und auch die Titel der Werke – die beispielsweise um Träume und Traumata, Sehnsucht und innere Klarheit kreisen – unterstreichen das Anliegen der Künstlerin. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.06.2019