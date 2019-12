Karl Barth neu entdeckt

Ein vielfältiges Programm machte die Veranstaltungsreihe um den Theologen Karl Barth, die am Dienstagabend mit einem Vortrag von Professor Dr. Georg Pfleiderer (Bild) in der Volkshochschule endete, zu einem Ereignis mit reichhaltigen Eindrücken. Dass auch diesmal Besucher so zahlreich erschienen sind, ist einerseits dem großen Interesse für diesen einflussreichen Theologen geschuldet, wie

...