Karlheinz Kolb sticht den Abgeordneten aus

Schwetzingen/Hockenheim.Mit einer Überraschung endete am Freitagabend die Nominierungsveranstaltung für die Landtagswahl Baden-Württemberg der Alternative für Deutschland (AfD) in Hockenheim. Bei der Aufstellungsversammlung der AfD Rhein-Neckar für den Wahlkreis 40 Schwetzingen/Hockenheim musste sich Mandatsträger Klaus-Günther Voigtmann aus Ketsch einem seiner vier Herausforderer geschlagen geben. Die AfD schickt am 14. März 2021 den ebenfalls in Ketsch wohnhaften Karlheinz Kolb (65) ins Rennen. Er rechnet sich selbst dem gemäßigten Flügel der Partei zu.

In der Wahl zum Kandidaten traten gleich fünf Mitglieder an, der aktuelle Landtagsabgeordnete für die AfD, Klaus-Günther Voigtmann (Ketsch), der Fraktionsvorsitzende der AfD-Kreistagsfraktion, Dr. Malte Kaufmann (Mühlhausen), die Kreisräte Karlheinz Kolb (Ketsch) und Ralf Jochen Meyer (Brühl) sowie der Sprecher des AfD-Stadtverbandes Schwetzingen Andreas Clewe.

Nachdem im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit auf sich vereint hatte, kam es zur Stichwahl zwischen den beiden erstplatzierten Kandidaten Kolb und Clewe. Dabei konnte sich Karlheinz Kolb mit einem deutlichen Vorsprung durchsetzen. Aus internen Kreisen war zu hören, dass sich die AfD im Kreis von Voigtmann mehr Engagement und öffentliche Präsenz erwartet hatte und er deshalb bei der internen Nominierung auch so deutlich durchgefallen sei.

Andreas Clewe setzt sich durch

Auch bei der Festlegung des sogenannten Klammerkandidaten, der im Falle eines Ausfalls des Erstkandidaten zum Zuge käme, gab es nochmals eine große interne Auswahl: Neben den bereits aus der vorherigen Wahl bekannten Ralf Jochen Meyer (Brühl) und Andreas Clewe (Schwetzingen), trat mit Dustin Steinmann aus Reilingen noch ein Kandidat des Parteinachwuchses an. Auch hier konnte keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit erzielen. In der Stichwahl konnte sich dann aber Andreas Clewe gegen Dustin Steinmann durchsetzen.

Die beiden Gewählten bedankten sich für das ihnen von den Mitgliedern entgegengebrachte Vertrauen. Der neue Kandidat Karlheinz Kolb betonte, einen motivierten und engagierten Wahlkampf führen zu wollen, um weiterhin die AfD im Landtag als „die Stimme der Bürger“ vertreten zu haben. Unserer Zeitung gegenüber erklärte Kolb, dass es ihm wichtig sei, dass die AfD landesweit eine neue Einigkeit erziele und der interne Streit der Vergangenheit angehöre. Im Kreistag macht Kolb Ausschussarbeit in den Bereichen Verwaltung und Finanzen und im Bereich Soziales. Kolb lebt seit 1986 in Ketsch, ist verheiratet, hat zwei Kinder, war viele Jahre bei der Axa in Frankfurt im Firmenversicherungsbereich tätig, hat dann noch einige Zeit als selbstständiger Versicherungsberater gearbeitet und ist seit Mai 2018 offizieller Rentner. zg/jüg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.03.2020