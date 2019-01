Karriere auf Bühne, Asphalt und im Netz

Musik, Fotografie, Theater und Tanz: All das war gestern bei Rolf Kienle bei Talk im Hirsch vertreten. Zu den kreativen Köpfen zählt Heidi Kattermann. Die Tochter der Ausnahmesängerin Joy Fleming spielt in der Revue über ihre Mutter mit dem Titel „Iwwa die Brick – eine Hommage an Joy Fleming“ die Frisörin, bei der „Theater am Puls“-Intendant Joerg Steve Mohr Regie führt.

Die Rolle ihrer Mutter wollte sie nicht spielen: „Der Vergleich wäre zu extrem gewesen. Da sagen dann alle ,gugge mol do, jetzt denkt sie, sie singt wie die Mudda‘“, erklärte Kattermann im Mannheimer Dialekt. Für sie werde Joy Fleming immer eine der besten Sängerinnen in Deutschland bleiben. „Und sich mit ihr zu messen, das will ich mir nicht anmaßen – und ich würde es auch niemandem raten.“ Ihr Herz hat Kattermann in Mannheim verloren. „Ich sage mol so, wenn ich nicht einmal die Woche mei Wasserturm und die Plonke seh’, bekomm’ ich Entzugserscheinungen“, erklärte sie. Besonders ihren Umzug nach Hilsbach mit damals 13 Jahren hat sie noch schmerzhaft in Erinnerung. „Ich bin ä Stadtkind, war uffgetakelt von owwe bis unne und dann auch noch ,die Mutter von‘. An meinem ersten Tag in der Schule hawwe mich die Kinner angeschaut, als wär ich ’ne Außerirdische.“Obwohl sie bei ihrer Oma aufgewachsen ist, habe Kattermann oft Zeit im Proberaum mit ihrer Mutter und der Band „Joy & The Hit Kids“ verbracht. „Beim Lied ,Waltz for Debby‘ sind mir hinter der Bühne immer die Tränen gekommen, das war irgendwie unser Lied – und auch in der Revue konnte ich sie bei den Proben anfangs nicht zurückhalten“, sagte sie.

Leidenschaft aufgegeben

Auch Devrim Ördek ist sein endgültiger Entschluss sicher schwergefallen, das Tanzen wegen seiner Arthrose und Dysplasie aufzugeben. Bis 2001 war er Teil der Hip-Hop-Gruppe „Southside Rockers“, die die obersten Ränge der renommiertesten Wettbewerbe erklommen hatten. Zeitweise rappte er auch, obwohl er sich beim Thema Gesang zurückhaltend äußerte. „Ich würde mich nie als Sänger bezeichnen. Damals wurde uns gesagt, dass Breakdancen schon cool ist, aber ob wir auch rappen könnten. Und ich habe es versucht, das kam gut an.“

Seine Heimat, den Emmertsgrund in Heidelberg, hat er dabei nie vergessen. „Das Viertel hat mich geerdet und ich war auch stolz, aber irgendwann haben wir uns nicht mehr wohlgefühlt – und dann wollten wir lieber einen Schlussstrich ziehen, als es noch gut lief“, erklärte er, „ich bin mit meinen besten Freunden durch die Weltgeschichte gereist, dafür bin ich einfach sehr dankbar“.

Bei Calvin Hollywood hat Erfolg etwas mit harter Arbeit zu tun. Der Mann hinter dem Namen mit Starcharakter hat sich sein Unternehmen mit viel Fleiß aufgebaut. „Ich habe mit Photoshop an meinen eigenen Bildern angefangen. Da hab’ ich mir dann ganz gut gefallen. Und weil ich ja Bilder zum Bearbeiten gebraucht habe, fing das Fotografieren an“, erzählte er seine Anfänge in der Selbstständigkeit, die er sich während seiner Zeit bei der Bundeswehr aufbaute. Schließlich hätten Bekannte ihn gefragt, wie er das mache und „dann fingen die Seminare an“. Jetzt gebe Hollywood nicht nur Workshops und fotografiere, sondern habe auch andere Produkte wie ein Buch und Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. An etwa 13 verschiedenen Dingen verdiene er momentan Geld. Sein Geheimrezept: Routine. „Gleich würde eigentlich auch mein Wecker klingeln – um 21.30 Uhr mache ich mich nämlich jeden Tag bettfertig. Heute ist eine große Ausnahme.“ Außerdem beginne jeder Tag um 6.30 Uhr mit einer Stunde Sport. „Übrigens habe ich selten Lust darauf, aber irgendwann werden diese Dinge dann zur Gewohnheit“, sagte er. Sein Motto: „Wer etwas wirklich will und dafür auch hart trainiert, kann alles schaffen.“ Und dafür sei er der Beweis.

Um 6.30 Uhr steht auch er auf: Laith Al-Deen. Der Mannheimer Musiker ist 13 Mal umgezogen, „aber Mannheim hat einfach den speziellsten und schönsten Dialekt und viele tolle Plätze“. Schon vor den Zeiten der Popakademie habe er sich in die Stadt verliebt, die Musik so sehr schätzt. In der Schule reichten seine Haare bis zur Brust und er hörte Metal. „Deshalb wollte ich auch erst Rockmusik machen, aber die englischen Texte waren so schlecht, dass ich es auf Deutsch versucht habe.“ Damals sei es noch nicht so populär gewesen auf Deutsch zu singen, „die Toleranz der neuen Generationen hat das geändert“. Immer wieder ließ er die englische Sprache in seiner Musik wiederaufleben, „aber da fehlte dann einfach was“.

Al-Deen singt „Bilder von dir“

Dieses Jahr kommt sein neues Album auf den Markt, 2020 steht sein 20-jähriges Bühnenjubiläum an. Am Ende der Talkrunde standen Laith Al-Deen und Heidi Kattermann von ihren Barhockern auf und gaben zwei musikalische Kostproben zum Besten. Kattermann machte ihrer Mutter mit „Halbblut“ alle Ehre und bei Al-Deens „Bilder von dir“ zückten die Gäste ihre Handys. Claude Schmidt, der seine Karriere Ende der 1980er Jahre als Pianist bei Joy Fleming startete, begleitete die Musiker am mintgrünen Piano.

Info: Video von Laith Al-Deen unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.01.2019