Karriere rund ums Geld

Im Herbst 2019 haben beim Finanzamt Schwetzingen sieben junge Leute mit ihrem Studium begonnen. Die Abiturienten befinden sich zur Zeit in der Hochschule in Ludwigsburg, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Absolventen, die im Herbst beim Finanzamt ihre Ausbildung beziehungsweise ihr Studium abgeschlossen haben, waren alle erfolgreich und befinden sich bereits seit Jahresbeginn in Amt und Würden.

„Dies zeigt, wie erfolgreich die Ausbildung in der baden-württembergischen Finanzverwaltung ist und wie gut die Karrierechancen für junge Menschen in der Verwaltung auch künftig sein werden“, betont der Vorsteher des Finanzamts Schwetzingen, Clemens King. Alle, die in den letzten Jahren den Weg in die Finanzverwaltung gesucht haben, haben diesen Schritt nicht bereut. Das Studium der Hochschule und die Ausbildung in den Finanzämtern ist hoch angesehen und die Tätigkeit der fertigen Absolventen „breitgefächert, verantwortungsvoll und abwechslungsreich“, wie King versichert.

Für das Finanzamt Schwetzingen heißt dies, auch für den Herbst 2020 junge Studenten zu suchen, die ihre Karriere bei der Finanzverwaltung starten wollen. Das Auswahlverfahren läuft bereits. 2020 haben sechs junge Leute mit der Hochschulreife die Möglichkeit ihr Studium beim Finanzamt Schwetzingen zu beginnen.

Wer sich persönlich informieren möchte, kann die Ausbildungsleiterin des Finanzamts, Carmen Rosenberger, unter der Nummer 06202/81-250 oder den Geschäftsstellenleiter Jürgen Bienroth unter der Nummer 06202/81-201 kontaktieren. zg

Info: Informationen zur Ausbildung gibt es zudem unter www.fa-finanzamt.de und unter www.steuer-kann-ich-auch.de

