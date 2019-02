Karten für Kultparty der HG-Handballer

Alle Fastnachts- und Musikfans, die Lust auf eine Fete mit Musik aus fünf Jahrzehnten haben, können sich für den Fasnachtssamstag, 2. März, Tickets sichern. Dort steigt die sechste Auflage der Kultparty „Pep & Pop Reloaded“.

Die Fasnachtssause der HG-Handballer findet in der TV-Turnhalle in der Friedrichstraße in Schwetzingen statt. Los geht’s um 20.11 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr. An den Plattentellern steht zum ersten Mal DJ Krusty, und hinter den Bars schenken die Damen- und Herrenteams der HG aus. Die Karten sind für 15 Euro pro Person in der Buchhandlung Kieser in Schwetzingen (Carl-Theodor-Straße 4), in der HG-Geschäftsstelle in der Bismarckstraße 18 in Oftersheim und am kommenden Samstag beim Spiel in der Nordstadthalle (Beginn 19.30 Uhr) erhältlich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.02.2019