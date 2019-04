Karten für Wallfahrt sichern

Die Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt lädt am Mittwoch, 3. Juli, zur Wallfahrt nach Walldürn ein. Abfahrt ist um 7 Uhr am Bahnhof Schwetzingen.

In Walldürn wird das Hochamt mit Pater Pius Kirchgeßner besucht. Nach dem Mittagessen steht am Nachmittag noch der Besuch des Franziskanerklosters Engelberg auf dem Programm, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der katholischen Kirchengemeinde.

Karten für 15 Euro pro Person gibt es ab Dienstag, 23. April, im Pfarrbüro St. Pankratius – Öffnungszeiten Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 9 bis 11 Uhr, Dienstag, 14 bis 16 Uhr, Donnerstag, 14 bis 18 Uhr . zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.04.2019