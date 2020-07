Karten für zwei Termine

„Ausverkauft.“ Das Wort druckt Intendant Joerg Steve Mohr gerne hinter die Veranstaltungstermine seines Sommer-Open-Airs des Theaters am Puls im Schlossgarten. Sowohl für das Schauspiel „Der Kontrabass“ am Samstag, 25. Juli, als auch für die Kindervorstellung „Albin und Lila“ von der Kitz Theaterkumpanei am Sonntag, 26. Juli, sind alle 90 verfügbaren Tickets weg.

Auch die vorhergehenden Veranstaltungen (wir berichteten) waren ausverkauft, ebenso „Iwwa die Brick“ am 15. August. Das freut den emsigen Theatermann und seine Schauspieler, die endlich wieder vor Publikum auftreten können.

Für das Live-Hörspiel von „Hamlet“ am Samstag, 1. August, sowie das besondere Solokonzert von André Haedicke mit dem Titel „Dick im Geschäft“ am Freitag, 7. August, jeweils 20 Uhr, gibt es noch Karten für 20 Euro. Auch hier sind die Plätze auf 90 limitiert. Die Tickets können telefonisch unter der Nummer 06202/9 26 99 96 reserviert oder direkt unter www.theater-am-puls.de erworben werden.

Bei schlechtem Wetter finden die Vorstellungen im Mozartsaal des Schlosses statt. kaba

