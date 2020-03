Karten zurückgeben

Das Vereinsleben in der Stadt kommt immer mehr zum Stillstand. Treffen und Proben werden gestrichen, lang vorbereitete Veranstaltungen müssen im Zusammenhang mit dem Coronavirus abgesagt werden. Das trifft auch den Musikverein Stadtkapelle Schwetzingen.

„Die Entscheidungen waren nicht leicht, denn zum einen musste entschieden werden, ob das Frühjahrskonzert am 29. März stattfinden kann und zum anderen, ob Proben und musikalischer Unterricht fortgeführt werden können“, schreibt der Verein und schildert: „Aus musikalischer Sicht schmerzte es die Vorstandsmitglieder sehr, sich nach so vielen Probestunden und den ganzen Vorbereitungen für eine Absage des Konzertes zu entscheiden, jedoch war aus gesundheitlicher Sicht eine Absage zwingend geboten. In die Entscheidung flossen sowohl die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts als auch die der Stadt Schwetzingen mit ein.“ Auch der Proben- und Ausbildungsbetrieb wird bis nach Ostern ausgesetzt. Im Vorverkauf erworbene Karten für das nun abgesagte Frühjahrskonzert können bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden. Der Verein hofft, das Konzert am Ende des Jahres durchführen zu können. hk/zg

