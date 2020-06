Kartons nicht dazustellen

Seit Beginn der Corona-Krise sind die Bereitstellung der Abfallbehälter und das Müllaufkommen stark angestiegen. Insbesondere die normalerweise durchaus erlaubten Beistellungen von großen Kartons neben der Grünen Tonne plus haben extrem zugenommen, teilt das Unternehmen mit. Um die Abfuhr der regulären Müllbehälter weiterhin gewährleisten zu können, bittet die AVR darum, solche Beistellungen ab sofort zu vermeiden.

Um einer Infektionsgefahr des Abfuhrpersonals durch das Coronavirus vorzubeugen, arbeitet das Unternehmen bereits seit dem 19. März in einem Mehrschichtsystem. Durch diese Maßnahme werden die Kontakte der Fahrer und Lader in den Umkleide- und Duschräumen entzerrt. Daher sei es wichtig, dass die Schichten rechtzeitig beendet werden.

Anlagen wieder geöffnet

Damit das Abfuhrpersonal die Behälter in der zugewiesenen Schicht leeren kann, fehlt laut AVR die Zeit, zusätzliche Beistellungen mitzunehmen. Das Verladen dieser Kartons sei wesentlich zeitaufwendiger als das Leeren von Behältern. Außerdem bestünden die Beistellungen in vielen Fällen aus ungebündelten Haufen und nicht zerkleinerten Paketen, was eigentlich nicht erlaubt sei, heißt es in der Pressemitteilung der AVR Kommunal.

Sollte das Abfallaufkommen einmal die üblichen Mengen übersteigen, können Kartonagen seit Anfang Mai wieder auf den AVR-Anlagen in Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg angeliefert werden. Wenn das vorhandene Behältervolumen dauerhaft nicht ausreiche, könne die AVR größere oder mehr Behälter zur Verfügung stellen. Unter Umständen sei auch eine Anpassung an das zulässige gebührenfreie Behältervolumen möglich, teilt das Unternehmen mit. zg

