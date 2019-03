Kaserne für Flüchtlinge

Die Standortkonzeption des Innenministeriums sieht die Nutzung der Tompkins Barracks als Erstaufnahmeeinrichtung vor. Jetzt sollen die Gebäude befristet auf zunächst drei Jahre reaktiviert werden, so die Stadt in einer Pressemitteilung. In der Unterkunft würden bereits registrierte und ausländerrechtlich und gesundheitsüberprüfte Flüchtlinge für wenige Wochen untergebracht. Von dort sollen sie dann auf die Landkreise zur endgültigen Unterbringung verteilt werden. Im Regelbetrieb werden in Tompkins 400 Personen untergebracht, heißt es.

Die Sicherung des Geländes durch einen Wachdienst sowie die Verwaltung der Einrichtung obläge dem Land. Die Kaserne würde nicht als Registrierungsstelle oder Ankunftszentrum – wie Heidelberg – genutzt. Im Gegenzug wird die Stadt von der Pflicht zur weiteren Anschlussunterbringung befreit. Die Stadt sei vom Land über eine mögliche erneute befristete Nutzung sehr frühzeitig informiert worden. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und Staatssekretär Julian Würtenberger hätten dann die Bedingungen festgelegt.

Am Mittwoch wurde auch der Schwetzinger Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung durch Markus Rothfuß vom Regierungspräsidium ausführlich informiert. Das Gremium steht den Plänen in Abwägung der Vor- und Nachteile grundsätzlich positiv gegenüber, stelle doch gerade die Anschlussunterbringung von durch den Landkreis zugewiesenen Flüchtlingen die Stadt vor immense Herausforderungen. Alleine dieses Jahr hätte man weitere 70 Personen unterbringen müssen. jüg

