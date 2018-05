Kein Anlass zum Klagen

Heinz Gröning, „Der unglaubliche Heinz“, hat sein Publikum im Griff. Ob dichtend oder musizierend, es hängt an seinen Lippen und geht begeistert mit. Und der Komiker versteht es, eine Atmosphäre wie im Wohnzimmer zu schaffen. © Lenhardt

Gleich der erste Song in der Stadtbücherei macht zwei Dinge klar: Das neue Programm von Heinz Gröning, dem „Unglaublichen Heinz“, trägt den Titel „Jammern gilt nicht“, so der Titel des Openers, und – das unterstreicht der stürmische Beifall am Ende der Strophen – es gibt an diesem Abend auch keinen Anlass zum Jammern. Im Gegenteil, das Publikum wird nicht nur prächtig unterhalten, es will dies

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4033 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 03.05.2018