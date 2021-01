Keine Ampeln und wenig Autoverkehr

Dieses Fundstück aus unseren Redaktionsstuben hat einen aktuellen Bezug. Denn dort, wo auf dem Archivbild das Gebäude in der Mitte zu sehen ist, stehen inzwischen die von der Wohnungsbaugesellschaft Flüwo errichteten und vor wenigen Wochen bezogenen Neubauten.

Dieses Wohnhaus und die danebenliegenden Gebäude in der der Walter-Rathenau-Straße 2 bis 12 und der in der Friedrich-Ebert-Straße 51 waren 1954 errichtet worden. Dieses Foto entstand 1965, als das Rondell, auf das der Radfahrer im Vordergrund zuradelt, in seiner heutigen Form angelegt wurde – allerdings noch komplett ohne Ampelanlagen, so wie es auch in Zukunft (fast) wieder sein soll, wenn der Umbau endlich erfolgen kann. Damals wurden nicht nur am Rondell, sondern auch in der Lindenstraße zahlreiche alte Bäume abgeholzt, um Platz für breitere Fahrbahnen zu schaffen. Allerdings wurden auch neue Linden gepflanzt.

Die alten Häuser in der Walter-Rathenau-Straße mit ihren 59 kleinen Mietwohnungen waren im November 2018 abgerissen worden. Die Gebäude waren von schlechter Bausubstanz gewesen, zudem war eines der Häuser durch einen Brand im August 2014 stark beschädigt worden. Nach zwei Jahren Bauzeit wurden die Neubauten bezogen. ali

