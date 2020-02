Keine geheimen Absprachen hinter verschlossenen Türen

Mit Erstaunen und immerhin leichtem Schmunzeln haben die Schwetzinger Freien Wähler (SFW) die Verlautbarungen der Aktiven Bürger Schwetzingens (ABS) in der Schwetzinger Zeitung (19. Februar) zur Kenntnis genommen, so Pressesprecher Carsten Petzold in seiner Stellungnahme.

Mitnichten werden in Sitzungen der Fraktionsvorsitzenden mit dem Oberbürgermeister und dem Bürgermeister vor den Gemeinderatssitzungen im kleinen Kreis Einigungen erzielt, die dann im Gemeinderat beschlossen werden. „Nachdem ich“, so Petzold weiter, „in einer Sitzung die Fraktion der Grünen aufgefordert habe, sich doch an Absprachen zu halten, hat bereits Stadtrat Robin Pitsch (SPD) ausführlich für alle Fraktionen eine Stellungnahme dazu veröffentlicht. Diese war erschöpfend und dem haben wir Freiwähler eigentlich nichts hinzuzufügen. Da wir aber in dem Artikel der ABS persönlich angesprochen werden, erklären wir die Prozedere der Fraktionsvorsitzendenbesprechungen gerne noch mal in einfachen Worten: In diesen Sitzungen werden den Fraktionsvorsitzenden die Themen der kommenden Sitzung vorgestellt, um ein Meinungsbild der Fraktionen zu den einzelnen Themen festzustellen. Hier äußern die Vorsitzenden ihre Meinung zu den anstehenden Themen, damit auch die Verwaltung weiß, was möglicherweise auf sie zukommen wird beziehungsweise kann. Die einzigen Absprachen beziehungsweise Verabredungen, die bisher getroffen wurden, bezogen sich auf Themen, bei denen bei allen Fraktionen Meinungsgleichheit herrschte, beziehungsweise bei Themen, die sich zum Beispiel mit reinen Vergabeentscheidungen befassten. Bei Vergabeentscheiden ist der Prozess, der dazu führt, bereits lange davor öffentlich im Gemeinderat oder den Ausschüssen diskutiert worden. Hier kam es durchaus zu gemeinsamen Entscheidungen, zu solchen Themen im Gemeinderat keine Stellungnahmen mehr zu halten, da in diesem Fall ja alle Fraktionen und Parteien sieben Mal das Gleiche erzählen würden. Die Sitzungen würden nicht nur für jeden Zuhörer langweilig, sondern auch zeitlich ins Ungewisse ausufern.“

Hinzu kommt, so Petzold, dass bei Vergabeentscheiden rechtlich nur Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung möglich sind. Geändert werden können diese in der Sitzung nicht. Aus einer solchen Absprache haben sich die Grünen trotz vorheriger gegenteiliger Äußerung dann ohne Not verabschiedet und zu einem reinen Vergabeentscheid eine Stellungnahme zu Themen gehalten, die alle schon vorher öffentlich diskutiert wurden und mit dem reinen Vergabeentscheid nichts zu tun hatten. Daraufhin, so Petzold, habe er gegenüber den Grünen seinen Unmut geäußert. „Die Demokratie ist nicht in Gefahr“, richtet Petzold an die ABS. Es werden keine geheimen Absprachen hinter verschlossenen Türen getroffen. Die erforderlichen Beschlüsse werden nach wie vor im Gemeinderat und den Ausschüssen verabschiedet und nicht in einem geheimen Kreis.

„Bevor die ABS in der Schwetzinger Zeitung spekulieren, was mit dieser Äußerung gemeint sein könnte, um sich dann in kruden Theorien zu verirren, hätte ein einfacher Anruf zur Klärung ausgereicht. Natürlich nur für den Fall, der Mandatsträger der ABS hat meine Äußerungen dazu in der damaligen Sitzung, die ich dann in der Neujahrsansprache wiederholt habe, nicht verstanden“, so Petzold abschließend dazu. cp/zg

