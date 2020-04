Keine Kugel „auf die Hand“

Schwetzingen/Ketsch.Warum ist etwas erlaubt und etwas scheinbar Gleiches verboten? Diese Frage stellt sich nicht nur unser Leser Dieter Müller aus Ketsch während der aktuellen Corona-Krise. „Ich finde es gut, dass Restaurants ihre Speisen auch zum Abholen beziehungsweise Liefern anbieten können“, schreibt er und ergänzt: „Was ich aber überhaupt nicht verstehe, dass die Eiscafés und -dielen ihr Eis nicht durch den Straßenschalter verkaufen dürfen?“

Gerade an den warmen Frühlingstagen wäre hier sicher der ein oder andere Eisbecher bei entsprechenden Abstandseinhaltungen und Hygienevorrichtungen über die Theke gegangen. Doch die Corona-Verordnung will es anders – auch wenn die Verlautbarung hier sehr statisch anmutet. Der Betrieb von Eisdielen ist laut der Corona-Verordnung (Paragraf 4, Absatz 1, Nummer 10) untersagt. Das erklärt die Pressesprecherin der Stadt, Andrea Baisch, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Das mit den Eisdielen ist ein Dauerbrenner. Es ist leider so, dass in der Corona-Verordnung nicht nach Eisdielen für den Straßenverkauf, Eisdielen mit oder ohne Sitzgelegenheiten und mobilen Eisverkaufswagen unterschieden wird. Damit sind grundsätzlich sogenannte Eisverkaufsgelegenheiten in jeder Form untersagt“, schreibt sie.

In der Verordnung aufgeführt

Insbesondere ergebe sich das auch aus den aktuellen Auslegungshinweisen zur Corona-Verordnung. Dort sei unter „Diese Geschäfte müssen schließen“ ausgeführt, dass verboten sind: „Gaststätten und ähnliche Einrichtungen wie Cafés, Cafés in Bäckereien, Eisdielen, Bars, Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen sowie Außer-Haus-Verkauf von gaststättenähnlichen Einrichtungen wie Cafés, Eisdielen, Bars, Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen“, macht Baisch zusätzlich deutlich.

Ein Außer-Haus-Verkauf von Eisdielen sei damit unzulässig. „Die meisten Schwetzinger Eisdielen bieten jetzt einen Lieferservice an, das bedeutet, man kann telefonisch vorbestellen und zur vereinbarten Zeit abholen“, erklärt die Pressesprecherin. Für Gaststätten gibt es eine Regelung (Paragraf 4, Absatz 3, Nummer 4), die den Außer-Haus-Verkauf ausdrücklich erlaubt.

Info: www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.04.2020