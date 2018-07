Anzeige

Für Kinder und Jugendliche hat das Team vom Schloss Schwetzingen ein besonderes Ferienprogramm im Angebot. Dabei können Kinder jeden Alters Detektiv sein, den Schlossgarten mit seinen vielen verschiedenen Bäumen und Tieren entdecken und einen aufregenden Tag in Schloss Schwetzingen erleben. Beim Kinderkrimi „Mord im Schlossgarten“ ist detektivisches Knobeln gefragt. Ein Spaß ist der Besuch am „Ende der Welt“, an dem Drachen, Labyrinthe und Grotten im Mittelpunkt stehen.

Bei den „Gartenfüchsen in Schwetzingen“ am Samstag, 28. Juli, sowie mittwochs, 15. August und 5. September, jeweils um 14.30 Uhr, tauchen Kinder in die Welt der Tiere und Fabelwesen ein. Dabei müssen sie ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen und können ihren Orientierungssinn im Labyrinth erproben.

Was die majestätischen Bäume im Schlossgarten erzählen könnten, erfahren die jungen Teilnehmer am Mittwoch, 8. August, und Samstag, 8. September, um 14.30 Uhr bei der Sonderführung „Was wächst denn da? Lasst Bäume sprechen“. Im historischen Arboretum suchen sich die Kinder einen Baum aus und erkunden dessen Eigenschaften. Einen „Tag im Schloss“ können junge Besucher am Samstag, 18. August, verbringen. Wie wurde in einer Sommerresidenz in der Mitte des 18. Jahrhunderts gewohnt? Zum Abschluss wird ein Tanz einstudiert.